Résidences secondaires : une surtaxe pour aider les locaux à se loger

Il suffit de tendre le micro dans les rues de Biarritz pour comprendre le problème. "Je suis arrivée en juin, et j'ai dû rester un mois chez des copines avant de trouver un logement", raconte une jeune femme. "C'est compliqué surtout quand tu es né ici et que tu n'as pas de solutions pour te loger. Tu es obligé de partir ailleurs", ajoute l'un des deux garçons devant notre micro. Biarritz affiche 40% de résidence secondaire. Il suffit de lever les yeux pour le constater. En plein centre-ville, des dizaines de volets fermés qui inquiètent Maider Arosteguy, maire (LR) de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "Aujourd'hui, on est fin septembre, donc on est sur une fin de saison. Beaucoup de volets sont fermés. Donc on n'a pas beaucoup de résidences principales, on a des résidences secondaires", constate-t-elle. Alors pour lutter contre ce phénomène, la ville vient de voter une majoration de la taxe d'habitation de 60 %, le taux maximal permis par la loi. " C'est une porte d'entrée qui incite les propriétaires qui ont basculé du logement à l'année vers le logement résidence secondaire à revenir vers le logement à l'année", poursuit madame la maire. La mesure devrait rapporter un million d'euros par an que la commune promet d'investir dans le logement. À Bidart, cette surtaxe est déjà appliquée depuis 2017. "Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est complètement aberrant qu'on n’arrive pas à se loger, nous ici", note une habitante. Bilan de la mesure : 460 000 euros supplémentaires chaque année. Mais à peine une cinquantaine de résidences secondaires en moins. Pour Emmanuel Alzuri, maire (SE) de Bidart : "c'est une mesure symbolique. Je pense qu'elle est peut-être dissuasive pour les petites surfaces. Par contre, dès qu'on arrive sur les grandes propriétés et compte tenu du coût du foncier de l'Immobilier ici en ce moment, je crois qu'elle n'est absolument pas dissuasive". Mais pas de regret pour le maire, cette surtaxe contribue au financement de nombreux projets, comme la construction de logements pour les habitants de la commune.