Résolutions du nouvel an : comment tenir la distance ?

Au lendemain du réveillon, vous étiez quelque nouveau venu, au Bois de Vincennes. Se remettre au sport, c’est un classique du début d’année. Un Français sur trois en a fait sa bonne résolution, en 2024. Mais vous êtes beaucoup à vous demander comment vous y prendre. Première option, la salle de sport, 6,2 millions de Français y ont pris un abonnement. En janvier, on constate un pic d’inscription. Pour ne rien lâcher, comme c’est sportif du premier de l’an, il y a un secret, ne pas y aller trop fort et se fixer des objectifs précis, mais réalisables. Chez soi, Anna Sallem, institutrice de zumba à la salle de sport "Élite Club", recommande deux à trois jours de gainage par jour et d'autres mouvements simples. Et pour ceux qui auraient peur de se démotiver au bout de quelques jours, à Rouen, les coureurs ont trouvé une solution, créer un groupe Facebook et se réunir quatre fois par semaine. C’est gratuit et surtout, on s’entraide. Pour ça, il vous faudra tout de même vous équiper. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Mourgues, A. Calvo, A. Ifergane