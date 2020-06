Respect des distances : ces applis qui permettent d’éviter la foule

Une fois lancée, l'application Crowdless vous propose les commerces les plus proches de chez vous. Il y a trois couleurs possibles : vert quand il y a peu de monde, orange voire rouge quand le commerce est bondé. Ce sont les clients qui alimentent la plateforme en cliquant sur contribuer pour signaler à leur tour le niveau de fréquentation. Qu'en est-il des applications Affluences ou encore Visorando ?