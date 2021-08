Ressortissants afghans exfiltrés vers la France : comment s’organisent les contrôles ?

Sur la base de témoignages, les services de renseignements ont tiré la sonnette d'alarme sur quatre hommes. Quatre ressortissants afghans possiblement sympathisants des talibans. Leur voyage vers Paris s'était pourtant déroulé sans le moindre accroc. Le contrôle des papiers est, en effet, long et minutieux, comme sur la base française à Abu Dhabi où l'identité de chaque Afghan est vérifiée. Ce contrôle des papiers se fait en trois étapes, sommairement à Kaboul, de façon plus poussée à Abu Dhabi par des personnels militaires et diplomatiques et avec la police à Paris où atterrissent les réfugiés. Certains sont plus compliqués que d'autres à vérifier, comme sur le vol FAF 404 arrivé le 22 août 2021 à l'aéroport de Roissy. La grande majorité des Afghans à bord étaient dépourvus de passeport ou de visa. Jamail, réfugiée afghane exfiltrée par la France, est hébergée à Paris depuis quelques jours. D'après cette traductrice, rien n'a été laissé au hasard par les autorités françaises, tout au long du voyage. Au total, plus de 1 500 Afghans ont été rapatriés en France ces derniers jours. Les services de renseignements sont formels, aucun d'entre eux ne passera entre l'émail du filet.