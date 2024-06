Restaurant à New York : la serveuse est... au bout du monde

En apparence, c'est un restaurant comme il en existe des milliers à New York. Mais une fois au comptoir, c'est Patricia qui prend les commandes alors qu'elle se trouve à 14.000 km de là. Depuis son salon aux Philippines, Patricia envoie les commandes en cuisine, reçoit les paiements par carte bancaire, et nous conseille même sur les spécialités du restaurant Yaso Kitchen. Coordonner les livraisons, répondre au téléphone ou encore surveiller les avis en ligne, avant, c'était Tom, le manager, qui devait gérer toutes ses tâches. Aujourd'hui, grâce à ce service de caissier à distance, il peut passer beaucoup plus de temps à superviser la cuisine et à former le personnel. Patricia est payée 3 dollars de l'heure contre 16 dollars au minimum pour un employé dans la restauration à New York. La pratique est autorisée par la loi, mais elle divise chez les clients. Dans un autre établissement qui utilise cette technologie, TF1 a retrouvé Chi Zhang, fondateur et président-directeur général de Happy Cashier. C'est l'entrepreneur qui met en relation les caissiers virtuels avec les restaurateurs. D'après lui, avec l'inflation et la flambée des loyers, beaucoup de commerces n'ont plus les moyens de recruter. Ce service peut leur permettre de gagner en efficacité à moindre coût. Aujourd'hui, une dizaine d'établissements emploient déjà ces caissiers à distance. Le service pourrait être étendu à plus de cent restaurants d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Derrien, J. Asher