Restaurant, ostéopathe, auto-école... Pour payer moins cher, faites appel aux apprentis

Malgré l'inflation, comment s'offrir des prestations de qualité à des prix défiant toute concurrence ? Rien de plus simple, il suffit de se tourner vers les écoles de formation. Elles sont là pour vous offrir toutes sortes de services à moindre coût tout en permettant à leurs élèves de se former. À l'école Danhier, une clinique pédagogique à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), vous pouvez par exemple suivre gratuitement une séance d'ostéopathie. Ophéliane Rasamimanana, étudiante en quatrième année, y refait inlassablement les gestes qu'elle a appris sur de "vrais" patients. "On est encadré, les enseignants sont là. Si on a des questions, on peut tout de suite sortir. Ils viennent nous voir, ils nous aident", explique-t-elle dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. À 75 ans, Patrick consulte pour la deuxième fois et il est ravi, notamment pour son portefeuille. "Les mutuelles remboursent quelques séances par an, mais ce n'est pas le cas de ma mutuelle", dit-il. L'ostéopathie n'est en effet pas reconnue par l'Assurance maladie. Ce retraité économise donc près de 60 euros, le prix moyen d'une consultation en France.