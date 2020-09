Restaurant : comment expliquer cet engouement pour les burgers ?

Les Français ont mangé 1,7 milliard de burgers en 2019. L'engouement est tel que 80% de nos restaurants l'ont inscrit sur leur carte. Le bouchon Lyonnais est, lui aussi, tombé sous le charme du burger. Chaque midi, le chef d'un établissement traditionnel propose des burgers à l'andouillette et à la tranche de cochon. Selon le blogueur Joris Bedeau, le burger est devenu le plat numéro un. "Sa force par rapport à d'autres plats, c'est d'avoir détrôné à la fois le jambon-beurre et les plats de bistrot", a-t-il précisé. Les enfants sont les premiers à réclamer souvent le burger. Il plaît aux familles car il n'est pas très cher. Il n'est pas non plus très cher à composer.