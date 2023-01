Restaurant : mon serveur est un robot

Le service dans ce restaurant a beau être un peu déshumanisé, mais les civilités d’usage sont quand même assurées. Aux États-Unis actuellement, les deux tiers des restaurants disent manquer de main d'œuvre, surtout depuis la pandémie. Alors, le patron a décidé d’embaucher Rosie, le robot serveur. Une location à 700 euros par mois, tout bénef selon lui. Et côté salarié, la nouvelle collègue est plutôt bien accueillie. La jeune entreprise qui commercialise ce robot depuis 2019 est un carton actuellement. Grâce à tous ses capteurs, Rosie sait éviter tous les obstacles. Dans ce secteur de la restauration, du tourisme, et de l'hôtellerie, ces robots, dit “de service”, sont un énorme marché qui pourrait peser plus de 300 millions d’euros d’ici 2026. Et cette entreprise est loin d’être la seule sur le credo. Vous aurez l'embarras du choix entre le robot qui fait la plonge, l’un qui concocte les cocktails, les autres qui préparent le café, le hamburger, la pizza, ou encore le room service version machine. La robotique s’apprête à révolutionner le secteur du service. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher