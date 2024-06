Restaurants, achats en ligne : le grand chantage aux avis

Frédéric Pons nous l'affirme, il n'est pas susceptible. En 17 ans dans son restaurant argentin à Paris, plus de 1 000 clients ont donné leurs avis sur sa cuisine. Il a de très bonnes notes, 4,5 sur 5 en moyenne. Mais il constate aussi que de plus en plus de clients profitent de ce système. En brandissant la menace d'une mauvaise note, d'autres exigent même une meilleure table ou un dessert gratuit. Cela s'apparente donc à un chantage. Mais cette pratique malhonnête peut également devenir un atout pour les professionnels. Certains restaurants n'hésitent pas à offrir des ristournes ou des places supplémentaires à leurs clients, une fois un avis positif déposé sur ses plateformes, à l'aide d'un QR Code par exemple. De quoi gagner en crédibilité et en visibilité alors que neuf Français sur dix les consultent régulièrement. Et ce n'est pas la seule astuce qu'ont trouvée des commerçants, des artisans et autres métiers de service pour gonfler frauduleusement leur nombre d'avis élogieux. En quelques clics sur les réseaux sociaux, nous rejoignons un des nombreux groupes proposant des échanges d'avis. Des membres nous contactent dans la foulée. Tout le monde est gagnant et la moindre occasion est bonne pour obtenir un faux avis positif supplémentaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, A. Ifergan, P. Humez