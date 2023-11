Restaurants, aéroports, impots : le client est-il encore roi ?

Selon un Français sur trois, l'expression "le client est roi" n'est plus d'actualité. Pourtant, jamais auparavant, commerçants et entreprises ne vous avaient autant promis. Vous n'aviez jamais autant eu l'occasion de tout noter, du restaurant à la boutique, en bas de chez vous. Ce qui manque, c'est le contact humain. Au supermarché, vous êtes seul à la caisse. Vous achetez votre billet de train à une machine. Dans les aéroports, maintenant, vous vous enregistrez, vous-même. Ce n'est pas toujours facile. Un employé de la compagnie est là pour aider en cas de problème. Est-ce suffisant ? Pas tout le temps. L'auto-enregistrement est pourtant censé être plus rapide et plus simple. C'est un peu comme les démarches administratives, qui se font souvent en ligne. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Jeannine, bénéficiaire de l'Association "Kocoya ThinkLab", ne peut pas s'en charger seule. Elle vient donc prendre des cours d'Internet, à 84 ans. Un Français sur trois a déjà abandonné une démarche en ligne parce qu'il la jugeait trop complexe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, R. Sygula