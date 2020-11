Restaurants, bars : pas d'ouverture après le 1er décembre

Les bars, les restaurants, les salles de sports et de spectacles resteront fermés jusqu'à nouvelle ordre, même si par ailleurs le confinement est allégé. Sur le Vieux-Port de Marseille, Delphine Roux, une restauratrice à "Chez Madie Les Galinettes" (Bouches-du-Rhône), a du mal à comprendre les annonces du gouvernement. Elle espérait une réouverture le 1er décembre, mais ses espoirs se sont envolés. C'est un nouveau coup dur pour elle, car en septembre, son établissement a déjà dû fermer. Puis il a fallu s'adapter au couvre-feu. Une situation similaire et un désarroi partagé par Christian Delourad, un restaurateur parisien, gérant de la crêperie "L'armorique" à Vincennes (Val-de-Marne). Les loisirs et le sport sont un autre secteur également durement touché. Luc Peyre, gérant de multiplexes de loisirs indoor "Exalto" dans le Rhône, se désole de voir son établissement désert. Après une première fermeture au printemps, il est particulièrement inquiet pour le mois de décembre. Au total, il aura subi quatre mois de fermeture.