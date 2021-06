Restaurants : comment s’est passé ce premier jour de réouverture des salles ?

Enfin le retour des clients en salle. Les commandes affluent en cuisine. Après sept mois de fermeture, il faut se remettre dans le bain, et surtout retravailler un peu sa mémoire. En effet, les habitudes se sont perdues. Comme le cas d'un serveur, qui se vantait de plier les serviettes en moins d'une minute. Aujourd'hui, il va falloir encore un peu s'entraîner. À Metz, il n'était pas question de rater ce premier jour de service. C'est le cas dans le restaurant Hesperius. Dans ce lieu, il fait dix fois moins de couverts, mais le restaurant fait le plein. Le protocole n'a pas changé : un nom dans le carnet de rappel, du gel hydroalcoolique, et seule une table sur deux est disponible pour recevoir les clients. Avec 22 couverts, ce restaurant est juste rentable. À Paris, dans l'établissement La coupole, la salle est plus grande, mais le compte n'y est pas. Alors, le directeur mise tout sur le retour progressif de ses habitués pour y arriver. Toute la pression est donc en cuisine.