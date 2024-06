Restaurants : des idées pour alléger la note

Pour trouver un restaurant où bien manger sans se ruiner, chacun a sa petite technique. Au restaurant "Bistrot bouille", à Lyon 3e (Rhône), c'est unanime : pour manger moins cher, mieux vaut venir au restaurant le midi. Le chef Olivier Kohen a préparé ce midi-là une chiffonnade de jambon de Bayonne avec une jolie sauce aux poivrons espagnole. Compter 17 euros contre 25 euros le soir pour un plat avec de la viande. À ce prix-là, pas de secret, le gérant, Clément Verneuil, mise sur les à-côtés. "Si on arrive à avoir une belle proposition sur un plat du jour, ça amène forcément le client sur un verre de vin, par exemple. Généralement, il y a aussi le café à la fin", explique-t-il. Mais vous êtes peut-être plutôt du style à aimer avoir le choix. Dans ce cas-là, le buffet à volonté est fait pour vous. Le prix est alléchant. Une équipe de TF1 s'est rendue dans une enseigne qui propose des plats italiens avec un service à volonté pour 16,90 euros, moins 10 euros pour les étudiants après 13 heures. Avec un risque : ne pas savoir s'arrêter. La formule cartonne. Les enseignes fleurissent dans les zones commerciales, souvent en périphérie des grandes villes. Les centres de formation d'apprentis offrent la meilleure option pour bien manger sans se ruiner. Au CFA de la gastronomie à Marcy-l'Étoile (Rhône), on peut observer des visages poupon en cuisine. Des élèves en formation préparent leur CAP. Les plus jeunes ont 15 ans, et sont déjà plongés dans le grand bain. En salle, si les serveurs sont encore hésitants, dans l'assiette, le rendu est irréprochable. Une belle découverte à un prix imbattable pour une telle qualité de produit. Le menu est à 21 euros. Après, si vous voulez vraiment manger pour pas trop cher, vous pouvez toujours pique-niquer. TF1 | Reportage F. Chevallay, C. Delarbre