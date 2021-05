Restaurants : des retrouvailles joyeuses (et pluvieuses)

Jean Mira, le patron de "La Paillote du Cosy", un bar-restaurant de plage de La Grande-Motte, ne tient pas en place à quelques minutes de l'arrivée de ses premiers clients. Il doit former en express une serveuse, mais l'informatique ne suit pas. Et en plus, la livraison des poubelles, qui sont indispensables au restaurant, a failli retarder. Après le coup de stress, il y a la joie d'enfin retrouver les premiers clients et de voir la cuisine s'animer à nouveau. D'autant que le recrutement s'est fait à la dernière minute. "Depuis trois mois, on a mis des annonces pour des postes de chef de cuisine et second de cuisine, on a eu zéro retour. Il y avait déjà pénurie avant ça, on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid non plus. Mais il y a ceux qui en ont profiter pour se reconvertir", déclare Christophe Montagnier, co-gérant de l'établissement. À Paris, le restaurant Baltard au Louvre n'a pas rencontré de problème de recrutement dans sa cuisine. Mais pour le chef, il faut prendre le temps d'intégrer les nouveaux. "Il faut placer tout le monde à leurs postes à nouveau, il faut réexpliquer la recette. C'est comme une rentrée de classe", confie Ewout Vranckx, chef cuisinier. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.