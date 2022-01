Restaurants et superettes fantômes : la révolte des riverains

Dans le centre-ville de Lille, on peut voir des vitrines teintées, qui peuvent faire croire qu'un commerce pourrait être fermé. Pourtant, un livreur à vélo en sort. Un peu plus loin, des scooters attendent pour livrer les clients de leurs courses. On les appelle les "dark stores" ou des superettes fantômes ou des entrepôts urbains en français. Et il y en a de plus en plus dans les centres-villes. Pour le manager d'un "dark shop" que nous avons visité, être en plein centre est l'ADN de ce type de commerce. "On délimite une zone géographique de dix minutes à vélo pour que nos livreurs puissent livrer en moins de quinze minutes", explique Baudouin de la Patellière, manager de Cajoo à Lille. Les "dark stores" sont-ils en train de tuer les petits commerces du centre-ville ? À Rouen, en Seine-Maritime, un commerçant traditionnel ne voit pas cela d'un très bon oeil. "Si on retire cette nature qui est propre aux commerçants, ça va fortement dénaturer. On va vite arriver sur des villes-dortoirs ou juste des zones de passage", indique Quentin Deconihout. La ville a décidé d'empêcher ces nouveaux commerçants. TF1 | Reportage S. Hembert, A. Lebranchu