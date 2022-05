Restaurants, hôtels : aux petits soins pour les vacanciers

Les quais bondés, les flots ininterrompus de clients en terrasse... Les restaurateurs du port d'Honfleur font le plein en ce week-end prolongé, au point parfois de se bousculer pendant le service. Julien Delannoy gère la brasserie “Le bistro de l’hôtel de ville”, qui fait partie des mieux placés de la ville. Il a dû recruter un saisonnier pour l’ascension. Et pour le trouver, il a dû être inventif. Mais Julien et ses confrères doivent résoudre une cruelle équation. 240 000 professionnels du tourisme ont changé de métier depuis le Covid, alors pour ceux qui restent, certains patrons ont dû demander des concessions. “On tire un peu sur les horaires, sur les gars, sur les jours de repos. Au lieu d’avoir deux jours de repos, ils n’auront qu’une journée qu’ils rattraperont naturellement sur le mois de septembre ou sur une période un peu plus calme", fait savoir Emmanuel Morel, gérant du restaurant “le Comptoir de Manu”. Pour motiver les candidats, Frédéric Pouchain, gérant de l'établissement “l’Envie bistrot”, propose un salaire supérieur de 10% aux nouveaux arrivants. L’objectif, c’est d'éviter de prendre des décisions radicales, comme c'est le cas d'Olivier Tranchard, gérant de l’hôtel-restaurant 3 étoiles “la Bellevue”. L’établissement affiche complet, pourtant les tables sont restées vides à midi, par manque de bras. TF1 | Reportage D. de Araujo, C. Souhaut, A. Ponsar