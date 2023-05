Restaurants, hôtels, campings… Tous sur le pont pour l’ascension !

Un parfum de vacances flotte sur la côte atlantique. Le week-end de l’ascension commence jeudi, mais certains ont pris de l’avance. “J’ai pris un jour de congé, donc ça va nous faire cinq jours sur place. Tout s’annonce très bien. Les petits sont contents”, raconte un père de famille. Le rythme s'accélère progressivement dans un restaurant, avant quatre jours sans pause. On s’est préparé psychologiquement, physiquement pour affronter ce dur week-end de quatre jours”, explique Alain Pilon, gérant de l’établissement “La Crêperie du port”. Pour profiter encore de quelques heures de tranquillité, direction la plage, quand l’eau à quinze degrés ne vous fait pas peur. Un couple arrive de Lyon. Les 24 chambres de l’hôtel, où nous nous sommes rendus, seront occupées jeudi. Les hôtels sont complets, et à l’embarquement pour le phare de Cordouan, il ne reste presque plus de place. La navette vers le roi des phares enchaînera les allers et retours jusqu’à dimanche soir. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau