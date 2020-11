Restaurants : jusqu'à quand peuvent-ils tenir ?

Et si les restaurants restaient fermés jusqu'au 15 janvier prochain, voire jusqu'au 1er février ? Pour le moment, c'est l'hypothèse qui est la plus probable dans les discussions entre les responsables de la profession et le gouvernement. Les restaurateurs n'en sont pas surpris mais inquiets. Comment feront-ils pour tenir deux mois de plus ? Laure Marti, gérante du restaurant "Le Messager" à Paris, se pose aussi la question. Elle ne se paie plus depuis février dernier. La vente de plats à emporter ne lui permet pas d'être rentable. Et l'option de vendre son restaurant pour arrêter les frais lui semble impossible. La réouverture au mi-janvier au plus tôt est une catastrophe encore plus grande pour les stations-skis et les restaurateurs qui y travaillent. Pour tous ces professionnels de la restauration, un espoir leur reste, la date du 15 janvier ou du 1er février n'est pas encore arrêtée, le gouvernement pourrait revoir sa stratégie si la situation sanitaire s'améliore.