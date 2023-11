Restaurants : la jungle des labels

Ils vous promettent des plats mijotés sur place, confectionnés à partir de produits locaux, et même respectueux de l'environnement. Il y a des dizaines de certifications et de labels sur les devantures de nos restaurants. Pour les clients, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Les labels, sont-ils vraiment gage de qualité ? Pas tous, à commencer par la mention Fait Maison, inscrite à titre déclaratif par les restaurateurs, sur leurs menus. Aujourd'hui, ce tampon est boudé par de nombreuses tables, pour son incohérence. Attention, dans les plats dit Fait Maison, il n'y a aucune garantie de retrouver des mets entièrement confectionnés sur place. C'est pourquoi le gouvernement annonce, cette semaine, la création d'un nouveau label, nommé "Préparé sur place". Plus restrictif, il est voué à remplacer le Fait Maison. L'objectif du nouveau label est de communiquer sur l'art de vivre à la Française, en amont notamment des Jeux olympiques. D’ici là, n'hésitez pas à poser des questions sur la provenance des ingrédients : industriels ou non. Avec le nouveau label Préparé sur place, le mentionner sur la carte, pourrait devenir obligatoire. TF1 | Reportage M. Beringer, W. Wuillemin, F. Moncelle