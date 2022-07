Restaurants : nouvelle arnaque à la carte bancaire

Pendant plusieurs jours, ce restaurateur de Cannes s'est fait dérober des milliers d'euros sans violence et sans même s'en apercevoir. L'arnaque est un tour de passe-passe. Profitant d'un moment d'inattention du serveur, l'escroc remplace le terminal de paiement du restaurant par un autre absolument identique qu'il a programmé. Tout l'argent encaissé par cette machine va maintenant être versé sur le compte de l'arnaqueur. C'est le nom de l'usurpateur qui apparaît sur les tickets de cartes bleues, mais les serveurs ne les regardent pas dans le détail. Pendant le Festival de Cannes, une dizaine de grands établissements ont été victimes de cette escroquerie. Seule une partie de la recette est détournée, les commerçants peuvent mettre une semaine avant de s'inquiéter. Le syndicat des restaurateurs a lancé l'alerte. Depuis, les établissements de Cannes se sont adaptés. Dans certains restaurants, chaque terminal de paiement a une couleur de ticket différente. Dans d'autres, les boîtiers sont marqués par des petits autocollants distinctifs. Les autorités appellent tous les restaurateurs à la plus grande vigilance. Deux établissements des Pyrénées-Orientales viennent d'être victimes de la même arnaque. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli