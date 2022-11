Restaurants universitaires : des portions plus petites et plus chères ?

C’est une petite musique qui résonne depuis le rentrée de septembre : “Les portions, elles sont réduites. On a moins de choix”. Dans plusieurs régions les restaurants universitaires serviraient des portions insuffisantes. Des étudiants ont immortalisé leur repas. À Paris : un sandwich bien maigrichon. À Strasbourg : un plat végétarien peu rassasiant tout comme à l’université de Lorraine. En Bretagne, des étudiants ont aussi vu la situation se dégrader. Chaque plat doit répondre à un grammage bien précis, élaboré avec des nutritionnistes. Et s’il y a plus de repas végétarien, c’est pour répondre aux demandes des étudiants et éviter les ruptures de stocks sur la dinde ou le bœuf, par exemple. Ce qui alimente le doute de certains syndicats étudiants, c’est qu’en ce moment, les Crous font face à une très forte affluence. Ils subissent aussi la hausse du prix de l’énergie et l’inflation. TF1 | Reportage D. Sitbon, I. Rachati, M. Giraud