Restauration rapide : comment le secteur résiste à l'inflation

Pour calmer leur petit creux, certains n'ont qu'un mot à la bouche : "quand c'est gras !" ; "burger". Les Français raffolent des fast-foods. En quatre ans, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 19 % pour atteindre 23,4 milliards d'euros. Quelle est la recette de cette réussite ? D'abord, le prix, entre 10 et 15 euros pour un menu complet, imbattable ! Autre ingrédient du succès, les fast-food ont travaillé sur la qualité de leurs produits et rivalisent avec les restaurants traditionnels. Une enseigne propose par exemple des burgers et les frites bio. Autre avantage, la formule "à emporter", plus adapter au mode de vie actuel. "Aujourd'hui, par exemple, on fait beaucoup de télétravail. Il y a beaucoup de fast-fooder, de restaurateur, qui ont proposé des bornes, des systèmes de Click and Collect, la possibilité de se faire livrer chez soi. Ça a un avantage concurrentiel sur le marché pour répondre aux différentes attentes du client à tous les moments de la journée". Dernier ingrédient du succès, la diversité de l'offre. Fast-food ne veut plus simplement dire "sandwich". Comme Pokawa qui propose une spécialité d'Hawaï. Des bols composés de riz, poisson et crudité, et ça marche ! "Au fur et à mesure des années, on ouvre de plus en plus de restaurants. En 2022, on a ouvert 44 restaurants. Et en 2023, on en prévoit encore 30", indique Maxime Buhler, co-fondateur et directeur général de Pokawa. Et ils ne sont pas les seuls. En seulement un an, près de 2 000 nouveaux établissements de restauration rapide ont ouvert en France. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Hanout, H. Riou Du Cosquer