Restauration rapide : des vols très étonnants

Commander un menu dans un fast-food, rien n'a changé, à un détail près : à table, plus d'emballage en carton. Il n'y a que de la vaisselle en porcelaine ou en plastique. Mais victime de leur succès, ces nouveaux cornets de frites, par exemple, sont emportés par milliers. Et ça n'étonne pas les clients. Depuis le 1er janvier 2023, les emballages jetables en carton ou en papier sont interdits. Pour éviter les gaspillages, les gobelets et les cornets doivent désormais être lavables et réutilisables. Sur les réseaux sociaux, certains internautes exhibent leur butin, quand d'autres pensent que ces cornets sont offerts avec le menu. Toujours sur Internet, McDonald's tente de sensibiliser les clients. Ses employés font passer le message en chanson : "N'emportez pas la nouvelle vaisselle !". Ses emballages réutilisables sont fournis par l'entreprise Pyxo. D'après son co-fondateur, une partie de cette vaisselle est emportée par erreur. Il faut donc changer les habitudes des clients. Il n'y a pas encore de chiffres connus sur le manque à gagner pour les fast-foods. Mais d'après ce fournisseur, les pertes sont comparables à celles des restaurants classiques. TF1 | Reportage J. Garro et Q. Trigodet