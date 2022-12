Restauration rapide : la fin des emballages jetables ?

Au restaurant de burgers, "Chez papa", fini les gobelets et les boites jetables, place désormais aux vaisselles en émail et en plastique réutilisable. Les clients sont surpris par ce changement : "C'est très vintage, c'est étonnant" ; "C'est plus agréable de boire dans un verre comme ça" ; "Si c'est mieux pour l'écologie et la planète alors il faut payer le prix". Le prix du menu, lui, ne changera pas. Le gérant du restaurant a investi 700 euros pour remplacer toute sa vaisselle et cela en vaut la peine, "Finalement, on se retrouve parce que les emballages quand vous les accumulez ça coûte alors que la vaisselle si vous arrivez à ne pas la perdre ça sera vraiment durable", explique-t-il. Cette obligation concerne la vente sur place des restaurants de plus de 20 couverts et les cantines. Dans ce fast-food, toute l'organisation a été repensée. Le restaurant a installé des nouveaux lave-vaisselles. Il faut également apprendre aux clients à changer leurs comportements. Dans cette enseigne, la nouvelle vaisselle est en plastique et cela inquiète des associations écologistes. Autre bémol, les papiers qui recourent les burgers ne sont pas concernés par le changement. Chaque année, 220 000 tonnes d'emballage sont jetées juste après leurs utilisations. TF1 | Reportage T. Vartanian, N. Ly, P. Marcellin