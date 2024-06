Restauration : sauver les meubles !

Il y a foule dans cette brocante, sur les images, mais peu d’acheteurs sont des chasseurs de trésors, comme Rébecca N’Diaye, tapissière d’ameublement de la “Maison Nöe”. La jeune femme est une spécialiste du mobilier vintage. Elle rénove des fauteuils et pour dénicher des perles rares, son premier conseil, c’est de questionner le vendeur. Le vendeur lui donne toutes les informations sur une chaise de jardin, Knoll, une marque réputée depuis les années 30. En bon état, ses modèles peuvent se vendre plus de 1 000 euros. Affaire conclue pour Rébecca, à 300 euros. Elle continue sa chasse aux fauteuils signés par de grands designers. Pour être sûr de l'authenticité, il faut tout examiner. Au XXème siècle, des milliers de modèles ont été dessinés par de grands créateurs. Nous retrouvons Rébecca dans son atelier. Elle doit sans cesse actualiser ses connaissances, en mémorisant les catalogues. Les sièges vintages ont aussi une valeur sentimentale. Un couple est venu de la région parisienne pour sauver son fauteuil-club. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Gruber, A. Crunchant