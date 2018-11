Les Restos du cœur : début de la campagne d'hiver

Pour lutter contre la pauvreté, les restos servent plus de 130 millions de repas chaque année. On compte aujourd'hui 860 000 bénéficiaires. Parmi eux, 38% sont des enfants. Pour le reste, les profils sont variés. Les Restos du cœur se sont diversifiés. Ils disposent désormais de 70 centres d'aide pour bébés, des chantiers de réinsertion dans les entrepôts et l'accompagnement vers l'emploi. Pour financer ses actions, l'association compte sur nos aides, les dons des entreprises et les subventions publiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.