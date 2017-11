Les Restos du cœur se préparent pour la campagne d'hiver

Il y a 33 ans, Coluche lançait son idée à la radio : "une grande cantine pour donner à manger à tous ceux qui ont faim". La nouvelle campagne d'hiver des Restos du cœur démarre le mardi 21 novembre prochain. À cette occasion, nous sommes allés a la rencontre des bénévoles de l'un des plus grands centres de la région lilloise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.