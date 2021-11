Restos du Cœur : des produits bio et locaux au menu cet hiver

Lancement de la 37ème campagne d'hiver des Restos du cœur. À Montpellier, 130 personnes se sont inscrites dans un centre. Alors, les distributions commencent avec une nouveauté sur les étals : “Des légumes de très belle qualité qui viennent de producteurs locaux”. Les Restos du cœur de l'Hérault vienne de signer une convention avec des producteurs de la région. L'objectif est d’offrir de la qualité. Un vrai réconfort pour les bénéficiaires. “Ça change du surgelé”. Les légumes frais, c'est mieux ! Ça sera impeccable”. Ces légumes sont arrivés à l'aube dans cet entrepôt. À peine récoltés, ils sont livrés deux fois par semaine par une quarantaine de petits producteurs, qui les vendent directement aux Resto du cœur. “En ce moment, on est entre 2, 5 et 3 tonnes par semaine. Du céleri, des poireaux.... cultivés à 10 km d'ici à peu près”. Pour cette première année, un quart des légumes distribués seront de la région. “Nous sommes partis sur une base de 42 tonnes pour cet hiver. L'idée est de monter sur 2 ans crescendo. Ils ont droit de manger comme tout le monde des produits dignes de ce nom. Pour distribuer plus de produits frais, les Restos du cœur ont également ouverts leur propre potager de 15 000 m². “On a donné de la roquette ce matin. Ce sont des aliments qu'on ne peut pas forcément s'offrir. C'est du goût, des valeurs nutritives et la fraîcheur. Cet hiver, un million et demi de repas seront distribués dans le département. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Guiraud