Restos du Cœur : plus de 16 millions d'euros promis en 24 heures

Ce lundi matin, le centre des Restos du Cœur à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) manquait de certains produits incontournables. En réponse à l’appel à l’aide de l’association, la famille Arnault, propriétaire de LVMH, a annoncé dans l'après-midi, donner dix millions d’euros. Cela vient s’ajouter à l’aide promise par Carrefour, Intermarché et surtout aux quinze millions d’euros promis par la ministre des Solidarités hier, sur notre plateau. Sur la somme, dix millions d’euros étaient déjà en discussion, mais leur déblocage sera accéléré. Les cinq millions d’euros de plus sont une aide supplémentaire. Est-ce suffisant ? En comptant les aides promises dans la journée, il manque encore 20 millions d’euros aux Restos du Cœur pour boucler l’année. Ce lundi après-midi, nous avons joint plusieurs grandes entreprises françaises. Si aucune ne promet de mettre la main au portefeuille, plusieurs disent y réfléchir. De son côté, le Crédit Mutuel nous annonce un don pour l’ensemble du secteur. En raison de l’inflation, c’est bien toutes les associations d’aide alimentaire qui peinent depuis plusieurs mois, avec dans le même temps toujours plus de familles dans le besoin. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Chubilleau, I. Lyafori