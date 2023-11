Restos du cœur : une campagne au goût amer

C'est la première fois que Sandra franchit la porte des Restos du cœur. Elle a 40 ans et élève seule ses deux enfants. Elle fait partie de ceux qui seront aidés à Haguenau dans le Bas-Rhin. Catherine Pflumio, qui gère ce centre au nord de Strasbourg, accueille cet hiver 547 personnes, deux fois plus qu'en 2022. Parmi les bénéficiaires, la plupart sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est le cas de Sophie qui nourrit ses deux gosses grâce aux Restos du Cœur. Elle garde ainsi le peu qui lui reste pour chercher du travail. Quant à Nelly, elle nous a interpellé. Elle a 60 ans. Cette femme a fait un AVC et a perdu son travail. Elle vit grâce au RSA. Dans le Bas-Rhin, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 37% alors que les ressources diminuent. Les aides ne suffisent plus, car selon les Restons, 150 000 personnes pourraient ne pas être acceptées cette année. TF1 | Reportage S. Pinatel, G. Vuitton