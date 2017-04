Chaque année, la sécheresse est un sujet d’inquiétude pour les nombreux agriculteurs français. Et en ce mois d’avril, c’est l’Ouest de la France qui est le plus touché. Il a plu jusqu'à deux fois moins qu'en temps normal sur certaines zones et dix départements sont déjà sous le coup de mesures de restrictions d'eau. Comme dans l’Eure.