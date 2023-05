Restriction d'eau : la chasse au gaspillage

Dans les Alpes-Maritimes, à Châteauneuf-Grasse, les fontaines ne coulent plus. C'est la conséquence de l'alerte sécheresse et des restrictions en vigueur pour économiser l'eau. Le maire, Emmanuel Delmotte, aimerait bien que tous les habitants s'y mettent, sans exception. Sauf que c'est loin d'être le cas. Il y a un an, par exemple, en pleine canicule, il découvre qu'il y a sur sa commune une dizaine de très gros consommateurs d'eau. Ils consomment dans les mille mètres cubes par mois. Dans des immenses propriétés, certains mois de l'année, c'est presque l'équivalent de deux piscines olympiques qui sont consommées. Alors qu'en moyenne dans l'Hexagone, un foyer consomme seulement cent vingt mètres cubes d'eau par an. Certains font tous les efforts pour pouvoir partager ce bien précieux. Les chiffres passent mal du côté des agriculteurs dont les activités sont directement menacées par le manque d'eau. En rendant ces chiffres publics, la mairie de Châteauneuf-Grasse compte sur une prise de conscience de ces gros consommateurs, car l'été approche et la sécheresse s'accentue. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard