Restrictions dans les Alpes-Maritimes : la lassitude des habitants

Les trois derniers week-ends confinés n'auront donc pas suffi. Nouveau coup dur pour les Alpes-Maritimes. Le gouvernement a décidé d’accentuer les restrictions dans le département. Le confinement s’appliquera désormais sept jours sur sept pendant un mois. Et les attestations de sortie, jusqu’ici réservées aux week-ends, seront obligatoires toute la semaine. Ce jeudi soir à Nice, c’est la douche froide. “Sincèrement, je trouve que ce n’est pas cool du tout, parce que je trouve que ça commence à être très très pesant”, nous confie une habitante. “Non, je ne comprends pas du tout. J’espère que tout ceci est une grosse mascarade”, s'exclame un autre. Certes, le taux d’incidence a diminué dans le département. Mais la tension hospitalière est au plus haut. Le nombre des malades du Covid en réanimation est de 131 au total. C’est du jamais-vu depuis le début de la pandémie. Docteur Matteo Vassallo, chef du service infectiologie, unité Covid-19 à l’hôpital de Cannes, a affirmé : “La situation dans nos hôpitaux est très tendue. Donc, en tant que soignant, c’est sûr que cette décision ne peut qu’être la bienvenue. Et nous espérons que ça portera des changements sur l’impact sur notre département. Nous savons, par contre, que cet impact ne sera pas immédiat. Donc, il est probable que pour les prochaines deux voire trois semaines, dans tous les cas, on aura encore une augmentation des cas”. Seule consolation pour les habitants du département : ils gagnent une heure sur le couvre-feu qui débutera à dix-neuf heures, comme partout dans l’Hexagone.