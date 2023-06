Restrictions d'eau : des piscines fermées cet été

Les nageurs profitent de leurs derniers plongeons, de leurs dernières longueurs, avant la fermeture de la piscine pour l'été. A cause de la sécheresse, l'agglomération de Chambéry va fermer un bassin pendant deux mois, soit trois semaines de plus que l'été 2022. Entre le nettoyage et l'évaporation, la piscine utilise énormément d'eau. Au total, trois semaines de fermeture supplémentaires permettent d'économiser 1 650 mètres cubes d'eau, à savoir l'équivalent du bassin. Les nageurs pourront toujours se rendre dans un autre complexe à trois kilomètres. "On ne pouvait pas se permettre de fermer les deux piscines sans solution de repli pour tous les usagers de l'agglomération. Des gens qui ne partent pas en vacances auront toujours cette possibilité de venir ici, au même tarif que l'autre", confie Gilles Glad, directeur des grands équipements à Grand Chambéry. Mais avec une piscine pour 140 000 habitants, chacun va devoir s'adapter. Les centres aérés et colonies, par exemple, vont privilégier le lac à dix kilomètres. Des étudiants ont fait le même choix. Entre les vacanciers et les Chambériens, les plages du lac du Bourget risquent d'être très fréquentées cet été 2023. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand