Restrictions d'eau : des premiers effets bénéfiques

Il est interdit d'utiliser l'eau courante pour les plantes. Marc s'organise, alors, pour récupérer l'eau de pluie. Il la garde comme un petit trésor. Dans un potager intergénérationnel du Boulou (Pyrénées-Orientales), des bénévoles ont une dérogation pour arroser deux soirs par semaine, mais ils ont dû renoncer à planter les légumes habituels. Les espaces verts du Boulou utilisent de l'eau de pluie récupérée des bâtiments communaux. L'arrosage se fait le moins possible, uniquement le matin entre cinq et huit heures. Grâce aux efforts des six mille habitants et des mesures prises par la commune, un million deux cent mille litres d'eau sont économisés en quatre mois. Au stade, il est interdit de prendre une douche. Aux cimetières, il n'y a plus d'eau aux robinets. La piscine municipale est fermée pour réduire encore plus la consommation. Les efforts sont nécessaires, car l'approvisionnement de la commune dépend d'un seul cours d'eau. Pour éviter le risque de coupures d'eau à l'avenir, la municipalité réfléchit à un raccordement sur le forage de la commune voisine. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier