Restrictions d'eau : le contrôle chez les particuliers

Dans cette exploitation agricole, en image, une visite surprise du maire d'Elne, Nicolas Garcia, et ses agents de police. Un contrôle pour vérifier le bon respect des mesures de restriction, imposées par la sécheresse. Pas de chance, l'agriculteur était en train d'arroser ses pieds basiliques. Il risque 1 500 euros d'amende, mais les agents de la police municipale se montrent indulgents. La police ne contrôle pas seulement les agriculteurs, dans les Pyrénées-Orientales en état de crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte, les habitants sont eux aussi restreints. Une interdiction d'arroser les plantes par exemple, de remplir sa piscine. Certains particuliers respectent à la lettre les mesures. Pourtant, d'autres continuent d'arroser, mais ils se font bien souvent dénoncer par leurs voisins. La mairie reçoit de plus en plus d'appels. La tension monte, car pour une partie de la population, l'arrosage est essentiel. Dans ce jardin ouvrier, en image, le réseau d'eau a été coupé. Ce retraité, interviewé, économisait 1 500 euros par an, grâce à son potager. Sans eau, il pourrait tout perdre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre