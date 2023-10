Restrictions d'eau : toujours en vigueur dans 83 départements

En pleine période de sécheresse, les gazons sont bien verts et les potagers arrosés dans les Pyrénées-Orientales, qui sont toujours en situation de crise, soumise à des restrictions d'eau. Mais le maire de Pia, Jérôme Palmade, le constate, les mesures sont de moins en moins respectées. Les jardins sont dégradés, mais aussi les piscines. Un habitant surveille la sienne quotidiennement. Le remplissage est interdit et il se limite au stricte minimum autorisé. Mais avec une simple mise à niveau, il est difficile de maintenir sa piscine en bon état. Partout, dans le département, la pluie manque et après six mois de restrictions d'eau, les habitants se lassent. Même constat chez les professionnels, le nettoyage des voitures en station est toujours interdit, sauf si le centre de lavage recycle 70 % de son eau. D'autres stations prennent le risque de maintenir leur activité sans recycler l'eau, faute de moyens pour faire les travaux. Les efforts sont difficiles à fournir, mais il va falloir se montrer patient. Le niveau actuel des nappes ne permet pas de lever les restrictions prochainement. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso