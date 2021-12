Restrictions : le retour des jauges

Oubliez la bière au comptoir ou en salle debout. À partir de lundi, la consommation dans les bars et restaurants se fera obligatoirement assise. C'est la douche froide dans cet établissement lillois ce soir : "C’est un peu dur. Avec les fêtes et tout, on est dans l'ambiance des fêtes. On s'était habitué à aller boire des coups après le travail, le week-end, se détendre. C'est un peu dur de ne plus avoir accès à ça d'un coup”. “Je trouve ça un peu ridicule. On nous a demandé de nous vacciner, pour au final, retrouver les restrictions d'avant. On se demande à quoi sert réellement la vaccination”. “À voir les chiffres des contaminations et des hospitalisations, des cas graves, eux, c'est bien de réagir. S'ils ne le font pas, on leur en voudra. S’ils le font, on sera aussi mécontents”. C’est un coup dur également pour le patron du bar, qui craint un manque à gagner supplémentaire. “On réduit notre espace parce qu’on doit asseoir tout le monde. Après on doit s'équiper en plus parce que forcément, on doit servir à table. C'est encore du boulot dans du stress”. Fini également l'apéritif avant un concert ou une pièce de théâtre. Les ventes alimentaires et leur consommation seront interdites dans les salles de spectacle, mais aussi dans les bus et les trains. Même le pop-corn au cinéma n'y échappera pas. “Moi je trouve que ce n'est pas normal de faire ça, parce que dans les cinémas, c'est important de d'avoir quelque chose à manger. Après, c’est une économie aussi pour les cinémas”. “Vu l'augmentation des cas actuels, je pense que c'est sage. Je préfère ça qu’un reconfinement total”. Les mesures marquent également le grand retour des jauges. Pour éviter de voir des tribunes bondées dans les stades où il est souvent difficile de faire respecter les gestes barrières, les rassemblements en extérieur seront limités à 5 000 personnes pour au moins trois semaines et à 2 000 personnes maximum en intérieur. Les concerts devront de nouveau se tenir assis. TF1 | Reportage J. Roux, M. Fiat, L. Poupon, F. Maillard, Z. Ajili, V. Casanova, A. Conil, E. Bliard