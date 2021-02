Restrictions sanitaires : ce qu'en pensent les habitants du Var

Sur le port de Toulon, en fin d'après-midi, les Varois ne sont pas vraiment étonnés de la décision du Premier ministre. Depuis plusieurs jours, la situation sanitaire est devenue très préoccupante dans le Var. "C'est normal dans la mesure où il y a un département limitrophe qui est atteint", s'exprime une femme. Dans ce département très touristique, le taux d'incidence a bondi en une semaine. Il est de 313 aujourd'hui, alors que les hôpitaux sont déjà surchargés. "On voit la différence. Il y a quand même beaucoup plus de monde que là le reste de l'année, les dernières semaines", constate un habitant de la région. Sur le port, seule une boutique de souvenirs est ouverte. Avec la mise en place de cette surveillance renforcée, le commerçant s'inquiète pour les prochains jours. À Toulon, les vacances ne sont pas encore terminées. "Il est préférable de faire, s'ils font les week-ends fermés, qu'on puisse enfin travailler encore dans le milieu de la semaine. Ça me paraît raisonnable", réagit Gilles Boyer. Le maire prend acte de cette alerte. Il ne veut pas encore devoir en arriver à un éventuel confinement. "Moi, j'en appelle au sens de la responsabilité de chacun, à nous les élus locaux. Les maires savent répondre favorablement", Lance Hubert Falco. La mesure que le maire souhaiterait mettre en œuvre le plus vite possible est l'accélération de la vaccination dans le Var, qu'il juge trop lente.