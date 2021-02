Restrictions sanitaires : êtes-vous prêts à poursuivre les efforts ?

Les jeunes seraient prêts à de nombreux efforts pour retrouver une vie presque normale. C’est précisément ce que recommandent actuellement certains membres du Conseil scientifique : respecter scrupuleusement les gestes barrières, mais aussi demander aux personnes les plus à risque de faire davantage d’efforts, comme s’auto-isoler. Les premiers concernés estiment en avoir déjà fait beaucoup. Les plus âgés que nos reporters ont rencontrés disent prendre beaucoup de précautions avec leurs petits-enfants. Mais ils ne souhaitent pas faire de différence entre les générations. Chez les plus jeunes générations, la question divise. Certains pensent qu'il faut protéger nos aînés et respecter les gestes barrières. D'autres se demandent pourquoi priver tout le monde et mettre en danger l’économie alors qu'on pourrait isoler les personnes à risques. Ils reconnaissent pourtant qu'une telle décision ne serait pas très égalitaire. Et d'aucuns que ce serait mieux de demander aux personnes âgées et de faire quelques sacrifices. Pour l'instant, cela reste une recommandation mais le message des scientifiques est clair : il faut trouver une autre stratégie car les confinements à répétition ne sont pas une solution durable.