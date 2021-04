Restrictions sanitaires : les pistes envisagées par le gouvernement

À la veille d'un nouveau conseil de défense, nous avons tendu le micro aux passants dans les rues pour sentir l'impatience de la population. D'ailleurs, dans la rue, les questions sont nombreuses, alors qu'à l'Assemblée, le gouvernement est bousculé par les parlementaires. Et face à l'urgence, le gouvernement s'est fixé une ligne rouge qu'il répète comme un totem, "ne pas laisser les médecins être en situation de devoir trier les malades". En effet, la situation dans certains hôpitaux est critique. L'exécutif doit trancher vite. D'ailleurs, un conseiller reconnaît que nous sommes dans "un moment un peu charnière", "un moment clé". Alors, que peut faire Emmanuel Macron ? Plusieurs pistes sont sur la table. Celle du confinement total sur tout le territoire semble être écartée. En revanche, l'hypothèse d'une fermeture des écoles dans les régions les plus touchées est étudiée. Et un autre conseiller ajoute que "pour les écoles, on peut imaginer d'avancer, voire de rallonger les vacances scolaires". Jean Castex le confiait ce matin à huis clos aux députés de la majorité. La situation se dégrade partout en France, si bien que d'autres départements pourraient basculer eux aussi vers le confinement. Ce mardi soir, rien n'est décidé concernant une prise de parole du chef de l'État. La seule annonce faite concerne les contrôles de déplacement, qui seront renforcés à l'approche du long week-end de Pâques.