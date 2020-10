Restrictions sanitaires : vers des reconfinements locaux ?

Compte tenu de la progression de l'épidémie, le Premier ministre, Jean Castex n'a pas hésité de parler de deuxième vague. Huit grandes villes ainsi que le département de la Guadeloupe ont désormais franchi le seuil de circulation du virus, qui déclenche l'alerte maximale. Plus de 12 millions de nos compatriotes sont concernés. Des reconfinements locaux sont-ils alors envisageables ?