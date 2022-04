Résultats de l'élection présidentielle 2022 : pourquoi les jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ?

Poitiers compte 80 000 habitants dont 20 000 étudiants. Dans le campus où nous nous sommes rendus, un seul vote ou presque : "Mélenchon". Le leader de La France Insoumise a récolté plus de 32% des voix des 18-24 ans, soit cinq points de plus qu'Emmanuel Macron. "Les gens de notre âge, entre 18 et 22 ans, ils votent aussi beaucoup de gauche parce qu'ils y voient le côté social", s'exprime une étudiante. "C'est sur le plan écologique, j'avais plutôt bien aimé parce que c'est un des seuls candidats qui avaient sa chance", confie un jeune homme. En Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de métropole, Jean-Luc Mélenchon a aussi su séduire. Sur les murs, les panneaux électoraux, il n'y avait que lui ou presque. Les jeunes apprécient d'abord le personnage, le communicant. "J'ai l'impression que pour une fois quelqu'un parle pour faire bouger quelque chose, pour les jeunes et les jeunes défavorisés en particulier", selon une jeune femme. Autre argument qui a fait la différence, selon eux, ce sont ses propositions pour le pouvoir d'achat. "On nous a sucré les APL, on nous a retiré pas mal de choses qui peuvent aider les jeunes. Lui, il les remet et surtout il augmente le SMIC", explique une autre jeune femme. TF1 | Reportage A. Etcheverry, S. Humblot, C. Madronet