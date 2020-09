Résultats des tests : peut-on aller plus vite ?

Dans tout l'Hexagone, plus de treize millions de tests ont été réalisés à ce jour avec parfois des scènes de cohues devant les laboratoires ou les centres de dépistage. L'attente peut durer des heures et l'obtention des résultats prend souvent plusieurs jours. Des médecins biologistes cherchent des alternatives en proposant de ne plus analyser les prélèvements effectués il y a plus de quatre jours. La solution passe aussi par la multiplication d'offres de dépistage à l'aide de nouveaux tests salivaires ou de tests antigéniques qui offrent un résultat en quinze minutes chrono. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.