Résultats élection présidentielle 2022 : ces départements qui mettent Marine Le Pen en tête

Aurélien est installateur de fibre. Il a 22 ans. Dimanche, il a voté Marine Le Pen, convaincu par ses récents changements de cap. Pourquoi pas elle ? Puisqu’elle dit avoir appris de ses erreurs et puisque son parti, on ne l’a jamais essayé. Nous avons beaucoup entendu ces phrases dans les communes rurales de l’Aisne. Dans ce village, par exemple, Marine Le Pen a séduit presque un électeur sur deux. C’est plus qu’en 2017. Parmi eux, ce patron d’un bar-restaurant convaincu par son discours sur la sécurité. Il y a son ressenti, puis les chiffres officiels plus nuancés. Moins de cambriolages en 2021 mais plus de violences physiques, d’après la préfecture. Quelques kilomètres plus loin, cette famille, en colère contre la hausse des prix. Tous ont voté Le Pen, dans l’espoir qu’elle améliore leur pouvoir d’achat. Et ce, en coupant les aides destinées aux immigrés. Un sentiment partagé dans les pavillons et dans certaines fermes. L’Aisne, c’est une terre agricole, entre céréales et vaches laitières, avec souvent de petits salaires. Adam est ouvrier agricole en colère contre les petites retraites. Il a voté Marine Le Pen car il a retenu une mesure : sa promesse de revaloriser les pensions dès qu’elle sera élue. T F1 | Reportage T. Jarrion, S. Iorgulescu, S. Maloiseaux