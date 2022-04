Résultats élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon crée la surprise dans les grandes villes

Strasbourg, l'atypique, n'a pas voté comme le reste de la région. Alors qu'en Alsace Emmanuel Macron arrive en tête, les Strasbourgeois ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon avec plus de 35% des voix, contre 30% seulement pour le président sortant. Le leader de La France Insoumise a réussi le tour de force de devenir le vote utile à gauche. Et ça, à Strasbourg, peu l'avaient pronostiqué. Dans le quartier de Cronenbourg par exemple, Jean-Luc Mélenchon cumule parfois près de 70% des suffrages. Les habituels abstentionnistes se sont cette fois déplacés et il s'en est fallu de peu. Pour des mères de famille du quartier, la politique est même devenue un sujet de discussion. Et l'enjeu du second tour les laisse dubitatives. Là-bas, certains affirment qu'ils ne se déplaceront pas dans quinze jours. D'autres assurent qu'ils feront barrage. Certains à Marine Le Pen, d'autres à Emmanuel Macron. Le président candidat est attendu à Strasbourg demain après-midi pour un meeting au pied de la cathédrale. T F1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier.