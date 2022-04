Résultats élection présidentielle 2022 : les abstentionnistes au cœur du second tour

C'est la France des abstentionnistes, nombreux et silencieux. À Comines dans le Nord, au premier tour, un électeur sur trois ne s'est pas déplacé. Ce n'est pas une histoire de météo ou de vacances. La plupart n'avaient pas envie et ils ne s'en cachent pas. C'est le cas de Sabine, une fleuriste. Elle dit ne plus y croire. Sur le marché, nous croisons une habitante. Elle n'est pas allée voter. Au second tour, elle votera Marine Le Pen, pour le changement dit-elle. À quelques mètres de là, une autre a entendu notre conversation. Elle a son avis sur l'abstention. Elle souhaiterait que les abstentionnistes ne "râlent pas". Dans les rues de Comines, comme dans beaucoup d'endroits ce lundi, ça parle élection. Évelyne et Sabine sont voisines, leurs maisons mitoyennes. Si Évelyne a voté, Sabine, elle, n'a pas pris le temps de s'inscrire sur les listes électorales. Et aujourd'hui, ça l'inquiète. Dans le principal bureau de vote de Comines, rien ne va bouger d'ici le 24 avril. Les urnes, les isoloirs, ... Dans deux semaines, il faut voter à nouveau. L'affiche est connue. C'est la même qu'il y a cinq ans. Un sentiment de déjà vu pour beaucoup d'électeurs. Fanny travaille pour la cantine municipale. Hier, elle n'a pas voté. Et au deuxième tour, il lui faudra la santé et la hausse du pouvoir d'achat pour qu'elle se mobilise. T F1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda, A. Silberman.