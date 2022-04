Résultats élection présidentielle 2022 : Les Républicains, un parti en faillite

Avec 4,8% des voix, ce lundi matin chez Les Républicains, la débâcle est politique mais aussi financière. Sous la barre des 5%, le parti n'est pas remboursé de ses frais de campagne. Il manque 7 millions d'euros, comme l'a expliqué Valérie Pécresse : " Les Républicains ne peuvent pas faire face à ses dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons". Et à l'unité du parti, car depuis dimanche soir chez Les Républicains pour le second tour, c'est un peu chacun pour soi. "J'ai appelé à voter Emmanuel Macron parce que je ne veux pas que madame Le Pen soit présidente de la République. C'est assez simple", a affirmé Philippe Juvin, membre du bureau politique LR. "Je voterai blanc ! Je n'ai pas changé depuis cinq ans. On ne vote pas entre la peste et le choléra", a déclaré Gilles Platret, vice-président LR. Voté pour Emmanuel Macron, Michel Barnier, Damien Abad, Rachida Dati et Xavier Bertrand l'ont annoncé quand certains y refusent, comme Éric Ciotti, sans dire à qui ira son vote. Jean-François Coppet réclame un pacte gouvernemental avec Emmanuel Macron. Désaccord des cadres et mécontentement des militants, au siège du parti ce matin, certains ont rendu leurs cartes. Après 4 heures de bureau politique, position d'équilibre affichée pour Les Républicains. Selon Christian Jacob, président Les Républicains, "aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme". À chacun de comprendre une position qui doit tenir jusqu'aux législatives. TF1 | Reportage I. Marie