Retard et absence causés par la grève : quels sont les droits et les devoirs des salariés ?

Sur le plan légal, l'employeur est en droit de sanctionner un salarié pour retard ou absence face à l'actuelle grève. Cette dernière étant annoncée avec son calendrier, elle révoque l'appel au cas de force majeure. Les retards peuvent toutefois être récupérés ou les heures manquantes seront retirées du salaire. Le mieux reste toutefois de demander un justificatif de retard ou de prendre en photo le panneau de gare. Qu'en est-il de la RTT et du télétravail ? Quelle serait la meilleure alternative pour le salarié ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.