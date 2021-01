Retard de la vaccination contre le Covid : y a-t-il vraiment des lourdeurs administratives ?

La semaine dernière, 516 personnes, pas une de plus, ont été vaccinées dans l'Hexagone selon les chiffres officiels. À ce rythme, il faudrait près de 800 ans pour vacciner 20 millions de Français. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, entre autres font beaucoup plus vite. Faut-il au moins 5 jours entre le consentement et la vaccination en Ehpad ? Aujourd'hui, consultation et vaccination peuvent se faire dans la foulée. Mais ce n'était pas la règle, il y a encore 15 jours. Dans un document de 45 pages, le ministère de la Santé précisait alors "la consultation pré-vaccinale devra être réalisée 5 jours au plus tard avant le démarrage de la vaccination". Un délai alors jugé nécessaire pour commander les doses de vaccin. La France manque-t-elle de doses pour vacciner plus vite ? Nous disposons aujourd'hui de 560 000 de vaccins Pfizer et devrions recevoir 500 000 supplémentaires dès demain. De quoi vacciner à raison de deux injections 530 000 personnes. Le gouvernement reconnaît ce lundi un problème d'acheminement. Tous les hôpitaux n'ont pas encore de stocks de vaccins. Pour améliorer la logistique, un conseiller évoque même la possibilité de faire appel aux militaires ou aux préfets. Enfin, les personnels soignants ne sont-ils pas tous mobilisés pour vacciner ? Pour l'heure, l'essentiel des personnels impliqués sont les soignants des hôpitaux, lieux de stockage des vaccins. Les 50 000 médecins libéraux en France par exemple sont rarement dans la boucle, mais se disent prêts à intervenir. Comme eux, les pharmaciens se tiennent prêts à prêter main-forte pour accélérer la campagne.